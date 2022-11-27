Dev orkinos ilgi odağı oldu

Sivas Caddesi'nde bulunan balıkçı tezgahındaki 1 buçuk metre uzunluğundaki yaklaşık 300 kiloluk dev orkinos balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Hamsilerin denizde sürükleyerek getirdiğini söyleyen balıkçı Ercan Tunç; "Orkinos balığının kilosu 200 kiloya yakın. Hamsinin ağına takılmış. Her zaman olmadığı ve pek bilinmediği için vatandaşlardan çok soru var; 'bu ne, nereden geldi, ne balığı?' gibi sürekli soruyorlar. Biz de 'orkinos' yazıp buraya koyduk" dedi.

"Çok güzel balıklar çıkıyor"

Havaların soğuk gitmesi nedeniyle balığın bol ve güzel olduğunu da sözlerine ekleyen Tunç; "Şuan balık mevsimi, balık çok ve ucuz. Havaların soğuk olmasından dolayı çok güzel balık çıkıyor. Soğuk havalarda balık tüketmek sağlığa da iyi geliyor" ifadelerini kullandı.