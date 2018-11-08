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Dev operasyonun düğmesine basıldı! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:35
Dev operasyonun düğmesine basıldı! Çok sayıda gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tutak ilçesi Aşağı Kargalık köyü kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'nın halk buluşması adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şahıs gözaltına alındı.

Valilik açıklama yaptı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Operasyon sonucu yakalanan 15 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ruhsatsız silah, 29 adet 9x19 MKE fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:35
  1. Ağrı Valiliği
  2. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
  3. Pkk

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