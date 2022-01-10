Dev operasyon! 82 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03-09 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 63 adet fişek, 5 adet bong, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin maddesi, 15.898 adet emtia, 7 bin 900 paket kaçak sigara, 112 kutu ve 171 bin 820 adet tıbbi ilaç, 5 bin adet tıbbı ilaçlara ait bandrol, 716 adet cep telefonu, 38 adet güneş gözlüğü, 32 adet parfüm, 25 kilogram çay, 14 adet akıllı saat, 16 adet elektronik malzeme, 2 bin 800 adet makaron ve 503 adet sikke ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 69'ü kaçakçılık, 12'si asayiş suçlarından, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere 82 şüpheli gözaltına alındı.