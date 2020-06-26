Dev operasyon! 76 gözaltı var

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Nihat ve Sedat A. kardeşlerin yöneticiliğinde toplam 96 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 96 kişiden 76’sı belirlenen adreslerde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 30 bin lira para ele geçirildi.

Diğer 20 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.