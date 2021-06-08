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Gündem

Dev İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisine Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparken Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 20:34:00 -
Dev İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi’nden bugün saat 18.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisi, saat 19.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü geçen savaş gemisi, boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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