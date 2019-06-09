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Dev indirime az kaldı! ‘Elinizi çabuk tutun’

Beyaz eşya, mobilya ve otomobilde 30 Haziran'a kadar sürecek olan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinden yararlanmak için sayılı günler kaldı.

09 Haziran 2019 Pazar 08:40
Dev indirime az kaldı! ‘Elinizi çabuk tutun’

Beyaz eşya, mobilya ve otomobilde 30 Haziran'a kadar sürecek olan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinden faydalanmak için sayılı günler kaldı. Binlerce liralık maliyetten kurtaran bu fırsatları iyi değerlendirin...

Geçen yıl 1 Kasım itibarıyla enflasyonla mücadele kapsamında konut, mobilya, beyaz eşya ve otomobilde ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmiş, bu avantaj 31 Aralık 2018’e kadar sürmüştü. Hem sektörlerden hem de vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine indirimler önce 31 Mart’a, daha sonra da Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran’a kadar yeniden uzatılmıştı. İştebu indirimlerden faydalanmak için 21 gün kaldı.

Yüzde 6.7’lik avantaj

İndirimler kapsamında beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanacak. Bu indirim, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi birçok üründe, ürün başına 130 lira ila 400 lira arasında indirim anlamına geliyor. Yani ÖTV’nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL’lik bir ürünün fiyatında yaklaşık 134 TL, 3 bin TL’lik üründe 201 TL, 4 bin TL’lik bir üründe 268 TL, 5 bin TL’lik bir üründe 335 TL ve 6 bin TL’lik bir üründe ise 402 TL avantaj sağlıyor.

Evlenecek çiftler

Yine mobilyada KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması da 30 Haziran’da son bulacak. İndirim sayesinde yatak odası takımlarında 1000 ile 3 bin lira arasında avantaj söz konusu. Düğün gruplarında indirim 10 bin liraya kadar varıyor. Temmuzda fiyatların en az yüzde 10 artacağını söyleyen sektör temsilcileri, ev eşyası alacak olan çiftlere ‘elinizi çabuk tutun’ çağrısı yapıyor.

15 puanlık kazanç ve model avantajı

Otomobildeki ÖTV ve KDV indirimi de 30 Haziran’a kadar devam ediyor. Buna göre; ticari araçlarda yüzde 18 olan KDV, yüzde 1 olarak uygulanıyor. Motor silindir hacmi 1600 ve altında altındaki araçlarda ise ÖTV oranlarında 15’er puanlık indirime gidilmişti. Bir başka deyişle; vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a; vergisiz fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda ÖTV yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmüştü.

Hurda teşviği sürüyor

15 puanlık indirimle araç başına 20-50 bin lira arasında indirim avantajı sağlamak mümkün. Ayrıca eski aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlere sunulan 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi de yılsonuna kadar sürüyor. Meclis’te kabul edilen ama henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen yasaya göre ise hurda teşviki 15 bin liraya çıkarılıyor. Bu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yenileri zamlı geliyor

Bu arada, otomotiv sektöründe satışlar düşse de 2018 model stokları eridi. 2019 modeller bayilerdeki yerini almaya başladı. Yeni modeller de 2018 modellerine göre daha pahalıya satılıyor. Arada 15-20 bin liraya çıkan farklar var. Bunda kur artışının da etkili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosiklet modellerinde sıfırlanmş olan ÖTV uygulaması 30 Haziran gününe kadar devam edecek.

Evde tapu harcı ve KDV indirimi yıl sonuna kadar

Konutta da vergi avantajları sağlanmıştı. Buna göre; konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran da yılsonuna kadar devam edecek. Örneğin; yılsonuna kadar 500 bin liralık konut alanlar, indirimler sayesinde 52 bin 500 lira avantaj sağlayacak.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 08:40
  1. Evlenecek çiftler
  2. Beyaz eşya
  3. mobilya
  4. otomobil
  5. KDV
  6. ÖTV
  7. zam
  8. Hurda teşviği
  9. tapu harcı

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