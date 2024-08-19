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Ekonomi Dev firma Türkiye'ye satışları durdurdu! Dikkat çeken Çin detayı...
Ekonomi

Dev firma Türkiye'ye satışları durdurdu! Dikkat çeken Çin detayı...

Yeniakit Publisher
2024-08-19 13:22:00 -
Dev firma Türkiye'ye satışları durdurdu! Dikkat çeken Çin detayı...

Volvo Car, Türkiye'ye sedan modellerin satışını durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Konuyla alakalı açıklama yapan Volvo Car Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın ürün gamında önemli değişikler yapacaklarını belirterek, "Son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerimizin satışına son vereceğiz.

Türkiye’nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaşan Volvo Car, Türkiye'de sedan modellerin satışını durduruyor.

Habertürk.com'da yer alan haberede Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlattı.

Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.

"ÖTV düzenlemesi Plug-in hibrit pazarı büyütür"

Plug-in hibritler konusunda da ayrı bir parantez açan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Emiroğlu, "Plug-in hibrit özelinde yapılan ÖTV düzenlemesinin bu pazarı büyüteceğini düşünüyoruz. Bu teknoloji, tam elektrikliye geçişte ara çözüm. Toplam satışlarımızın yüzde 11’i plug-in hibrit, bu teknolojiye sahip araçların satışlarını artırmak istiyoruz" hedeflerini paylaştı.
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