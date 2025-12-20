Dev çip hamlesi: 60 milyar dolarlık fabrikada üretime geçti

ABD’li yarı iletken üreticisi Texas Instruments, Teksas’ın Sherman kentinde kurduğu 300 mm wafer teknolojisine sahip fabrikasında seri üretimin başladığını resmen duyurdu. SM1 adı verilen tesis, yaklaşık 60 milyar dolarlık üretim yatırımıyla hayata geçirilirken, şirket ABD’deki yerli çip üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Texas Instruments, tam kapasiteye ulaşıldığında fabrikanın günde on milyonlarca çip üreteceğini ve bu üretimin ABD’nin yarı iletken tedarik zinciri açısından stratejik bir öneme sahip olacağını açıkladı. Şirket, seri üretimin başlamasıyla birlikte müşterilere ilk çip sevkiyatlarının da yapıldığını bildirdi.

Sherman yerleşkesinde planlanan dört büyük fabrikanın ilki olma özelliğini taşıyan SM1’in ardından, SM2 adlı ikinci tesisin inşaatının da hızla devam ettiği belirtildi. Yaklaşık üç buçuk yıl önce temeli atılan kampüsün üretime geçmesi, ABD’nin dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli araçlardan veri merkezlerine

SM1 tesisinde, Intel, Samsung veya TSMC’nin ürettiği ileri seviye işlemciler yerine, güç yönetimi odaklı yarı iletkenlerüretilecek. Bu çiplerin; elektrikli araç bataryaları, otomotiv aydınlatma sistemleri, veri merkezlerinin güç altyapıları ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılması planlanıyor.

Şirket, daha önce 150 mm wafer kullanan eski tesislerindeki üretimi kademeli olarak sonlandırmaya başladığını açıklamıştı. Yeni fabrika ise 300 mm wafer teknolojisi sayesinde her üretim döngüsünde çok daha fazla çip üretebilecek. Bu geçişin, maliyetleri düşürürken üretim verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.