Dev çınar Selçuklu Devleti'nin yaşında!

Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana kentin sembolleşmesine neden olan dallarının büyüklüğü ile gölgesinde insanları dinlendiren, tarihle yaşayan Çınar ağaçları yoğun ilgi görmektedir.

Bursa'da bulunan 600-700 yıllık Çınar ağaçlarından daha yaşlı olan İzmit/Kocaeli de bulunan Doğu Çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tedavisi yapılarak çınarın sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesi sağlanmıştır.

Ünü dünya çapına yayılan 600 yaşını dolduran İnkaya Çınarı, 743 yaşındaki Ağlayan Çınar ağaçlarından daha yaşlı olan 925 yaşındaki Doğu Çınarı adı fazla duyulmamasından dolayı insanlar tarafından ilgi görmemektedir.

Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otel Yüksek Okulları bahçesinde olan tarihi Doğu Çınarının çapı 310 cm'dir.

Üniversite'nin bahçesinde kalan bu koca çınar insanlar tarafından bilinmemektedir.

Tarihe tanıklık etmiş çınarlar

İnkaya Çınarı: Çekirge´de Uludağ yolu üzerindeki İnkaya köyünde, aynı adla bilinen tarihi çınar ağacı, dünyaca ün yaptı. Adını, Osmanlı Devletinin ilk köylerinden biri olan İnkaya Köyünden alan çınar ağacı 13 ana kola sahip. Boyu 35 metre. Dallarının kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar, en son ölçümdeki 9,90 metrelik çevresine sahip.

Koğuk Çınar: Söylenceye göre; Yıldırım, orduya asker veren anaları mükâfatlandırır. Bunun üzerine çocuğu olmayan bir kadın da; Benim oğlum yok ama, ben de bir çınar fidanı diktim. Ben de ödül isterim. Adamlarını gönder de görsünler fidanımı der. Bu sözler Yıldırımın hoşuna gider ve; Ağaç dikmek de bir oğul yetiştirmek kadar kutsaldır diyerek kadını hediyelere boğar. İşte burada bahsi geçen; Yıldırım Bayezit zamanından bir kadın tarafından dikilen o tarihi Koğuk Çınardır.

Dua Çınar: Osmanlı ordusu sefere giderken en son burada dua edilerek uğurlanırdı. Adı da buradan geliyor.

Ağlayan Çınar: Gölyazıdaki çınarın gövdesinden su sızdığı için Ağlayan Çınar diye adlandırılıyor.