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Gündem Dev çekirge şehri şaşırttı!
Gündem

Dev çekirge şehri şaşırttı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Dev çekirge şehri şaşırttı!

Adıyaman'da bir vatandaşın kamerasına takılan devasa çekirge, ilginç görüntüsüyle kısa sürede büyük dikkat topladı.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi yakınlarında görülen dev çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Doğal alanda gezen bir vatandaş tarafından fark edilen çekirge, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık bir insan elinin büyük bölümünü kaplayan çekirgenin boyutu, görenleri şaşırttı.
Bölgede nadir görülen büyüklükteki çekirge çekilen fotoğraflar sonrası yeniden doğaya bırakıldı.
Bazı çekirge türlerinin iklim şartları ve yaşam alanlarına bağlı olarak normalden daha büyük boyutlara ulaşabildiği öğrenildi.

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