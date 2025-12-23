  • İSTANBUL
Yerel Dev buz sarkıtları korkuttu
Yerel

Dev buz sarkıtları korkuttu

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Dev buz sarkıtları korkuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluşturdu.

İlçede özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor. Dondurucu hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarından sarkan buzların boyu ise yer yer 3 metreyi geçti. Hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra kar yağışı da etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, kentin yüksek kesimlerinde bu yüksekliğin 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

