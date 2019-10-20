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Dev askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

TSK envanterindeki zırhlı araçlara entegre edilen termal gece görüşü destek sistemi sayesinde, harekat alanlarında araçların far yakmadan ve fark edilmeden hareket etmesi sağlanıyor.

20 Ekim 2019 Pazar 11:12
Dev askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) zırhlı kara araçlarına entegre edilen termal gece görüşü destek sistemi sayesinde, harekat alanlarında araçlar far yakmadan ve fark edilmeden hareket edebiliyor.

Halen 500'e yakın araçta bulunan sistem, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilk kez operasyonel olarak başarıyla görev yaptı.

Yakın zamanda Songar silahlı drone sistemi, Salgur vurucu mikro drone gibi kamuoyu tarafından bilinen çözümle geliştiren ASİSGUARD, güvelik güçleri tarafından kullanılan zırhlı araçlar için Yazgur elektro-optik ürün ailesini üretiyor.

Ürün ailesinde yer alan Yazgur Video Yönetim Sistemi, araca entegre edilerek araç içinden araç dışını izleme imkanı sunuyor. Askeri zırhlı kara araçları için özel olarak tasarlanan sistem, personelin 360 derece çevresel farkındalığını sağlamak için kameralardan gelen görüntüleri gerçek zamanlı birleştiriyor, kullanıcıların görüş kabiliyetini artırıyor. Sistem, bu görevleri yerine getirirken 7 farklı kameradan yararlanan bir mühendislik çözümü olarak dikkati çekiyor.

Gece farsız da emniyetli sürüş mümkün

Kameralar arasında yer alan ve aracın önüne takılan VNIR (Video Near Infrared) bileşeni sayesinde, kara aracının gece ortamında far ve benzeri herhangi bir aydınlatmaya ihtiyaç duymaksızın emniyetle sürüşü sağlanıyor.

Askeri standartlara yönelik tüm kalifikasyonu tamamlanan sistem, eksi 40 ile artı 85 derece arasında çalışıyor, video kayıt ve transfer özelliklerine sahip bulunuyor.

CMOS tipi sensör kullanan VNIR kamera ile elde edilen görüntüler HD formatında ve renkli olarak sürücüye gösteriliyor.

Sürücünün karanlıkta far yakmaksızın aracı sürmesine imkan sağlayan sistem, araçların göz ile uzak mesafeden tespitine engel oluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı

TSK envanterine bu yıl giren sistem, entegrasyonu devam eden araçlar da dahil halen 500'e yakın kara aracı üzerinde bulunuyor. Söz konusu teknolojiyle donatılan araçlar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilk kez operasyonel olarak başarıyla görev yaptı.

Bu arada, herhangi bir görüş sistemine sahip olmayan kara araçlarına da birkaç saat içinde entegre edilebilen sistem, yüksek performans ve maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Halen 500'e yakın araçta bulunan sistem, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilk kez operasyonel olarak başarıyla görev yaptı

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:12
  1. ASİSGUARD
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. zırhlı araç
  6. Anadolu Ajansı

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