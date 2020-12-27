“Dev akıllı telefon üreticileri Türkiye’de üretim yapacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son yıllarda Türkiye’nin yatırımlar açısından cazibe merkezi hale gelmesi için çalışmalarının bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yapılacak yatırımla hem yabancının hem de ülkenin kazanacağına dair açıklama yaptığını anımsattı. Kendilerinin de yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için bir savaş verdiklerini dile getiren Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini bildirdi.

Görüşlerimiz sürüyor

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye’ye ilgisinin bulunduğunu belirtti. Varanak, “Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar” diye konuştu.

İlk üretim şubatta

Bakan Varank, Türkiye’de üretim yapacak firmalara ilişkin soru üzerine “Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız” açıklamasında bulundu. Varank, “Çinli bir firma (Oppo) üretim ve yatırım kararını açıkladı. İlk telefon ne zaman üretilir?” şeklinde soruya karşılık, “Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar” dedi.