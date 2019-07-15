0553 313 94 23

Deutsche Welle'den büyük skandal 15 Temmuz yazısını firari Can Dündar'a yazdırdılar

Fetullahçı teröristlerce düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümüne girilirken Alman haber sitesi skandal bir karara daha imza attı. Alman sitesi firari hain Can Dündar'a 15 Temmuz ile ilgili "Erdoğan için Allah'tan bir hediye" başlıklı bir köşe yazısı yazdırdı. MİT TIR'ları davasında "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla yargılanan firari Dündar darbecileri eleştirmek yerine her zaman olduğu gibi Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ifadeler kullandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
Deutsche Welle'den büyük skandal 15 Temmuz yazısını firari Can Dündar'a yazdırdılar

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Alman haber sitesi Deutsche Welle, Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'a köşe yazısı yazdırdı.

Firari Can Dündar köşe yazısında, Erdoğan'ın darbe girişimi karşısındaki çağrısına değinerek, "15 Temmuz'da Erdoğan CNN Türk'e bağlanarak herkesi sokağa davet etti. Bu daha önceki darbelerde görülmüş bir çağrı değildi. Önceki darbelerde iktidardakiler sessizce çekilirdi. Erdoğan'ın çağrısı ile ortalık savaş yerine döndü" dedi.

Erdoğan'ın İstanbul'a döndükten sonra iki seçeneği olduğunu belirten Dündar, "Erdoğan ya demokrasiyi seçecekti ya da tek adam rejimini kuvvetlendirmeyi. O ikincisini seçti" dedi. Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerini hızlı bir biçimde tasfiye etmesini eleştiren Dündar, "Erdoğan İstanbul'a indiğinde çok gergindi. Açıklamalarında bunu, 'Allah'ın bir lütfu' olarak nitelendirdi ve "Şimdi ordudakileri temizleme zamanı" dedi. Erdoğan darbe ile tek adam rejimini güçlendirdi ve Gülen destekçisi olsun olmasın tüm muhaliflerini hapse attırdı. Dönemin artık tek bir adı vardı: Tasfiye" dedi.

Köşe yazısında bunlar ile de yetinmeyerek skandal sözlere yer veren Dündar, darbeciler ile ilgili hiçbir şey söylemedi ve Türkiye'nin verdiği şehitleri de hiçe saydı.

Firari Can Dündar, darbeyi yapanlar ile ilgili söz söylemek yerine Erdoğan'ı eleştirerek,"Erdoğan parlamentoya, hükümete ve hatta yargıya el koydu. Bütün gücün bir elinde olduğu bir rejim kurmaya başladı. Onun sözleriyle, süreç bir "İkinci Kurtuluş Savaşı" idi. 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde artık Erdoğan'ın zaferleri değil onun için çalan alarmlar konuşuluyor" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Deutsche Welle
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • izlemeye gelirimizlemeye gelirim35 dk önce
    SENİDE S 400 FANTAZİN VARMIYDI CAN CIK ?
  • halukhaluk36 dk önce
    tipe bak... bir köpegin yüzü bile yüz misli daha sempatik.. domuz ve maymun karisimi bir tipleri var.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bayburt’ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı
  1. Bayburt’ta şehitler için dualar..
  2. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
  3. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
  4. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
  5. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
  6. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
  7. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
  8. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
  9. UEFA’dan Yılmaz’a görev
  10. Keçiörengücü arma değiştirdi
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
  12. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
  13. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
  14. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
  15. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
  16. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
  17. Sivasspor'un Bolu kampı
  18. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
  19. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
  20. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
  21. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
  22. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
  23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  24. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
  25. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
  26. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
  27. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
  28. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
  29. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
  30. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
Şifa kaynağı 10 kaplıca
Şifa kaynağı 10 kaplıca

Günün Karikatürü

14 Temmuz 2019
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”