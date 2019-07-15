Deutsche Welle'den büyük skandal 15 Temmuz yazısını firari Can Dündar'a yazdırdılar
Fetullahçı teröristlerce düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümüne girilirken Alman haber sitesi skandal bir karara daha imza attı. Alman sitesi firari hain Can Dündar'a 15 Temmuz ile ilgili "Erdoğan için Allah'tan bir hediye" başlıklı bir köşe yazısı yazdırdı. MİT TIR'ları davasında "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla yargılanan firari Dündar darbecileri eleştirmek yerine her zaman olduğu gibi Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ifadeler kullandı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Alman haber sitesi Deutsche Welle, Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'a köşe yazısı yazdırdı.
Firari Can Dündar köşe yazısında, Erdoğan'ın darbe girişimi karşısındaki çağrısına değinerek, "15 Temmuz'da Erdoğan CNN Türk'e bağlanarak herkesi sokağa davet etti. Bu daha önceki darbelerde görülmüş bir çağrı değildi. Önceki darbelerde iktidardakiler sessizce çekilirdi. Erdoğan'ın çağrısı ile ortalık savaş yerine döndü" dedi.
Erdoğan'ın İstanbul'a döndükten sonra iki seçeneği olduğunu belirten Dündar, "Erdoğan ya demokrasiyi seçecekti ya da tek adam rejimini kuvvetlendirmeyi. O ikincisini seçti" dedi. Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerini hızlı bir biçimde tasfiye etmesini eleştiren Dündar, "Erdoğan İstanbul'a indiğinde çok gergindi. Açıklamalarında bunu, 'Allah'ın bir lütfu' olarak nitelendirdi ve "Şimdi ordudakileri temizleme zamanı" dedi. Erdoğan darbe ile tek adam rejimini güçlendirdi ve Gülen destekçisi olsun olmasın tüm muhaliflerini hapse attırdı. Dönemin artık tek bir adı vardı: Tasfiye" dedi.
Köşe yazısında bunlar ile de yetinmeyerek skandal sözlere yer veren Dündar, darbeciler ile ilgili hiçbir şey söylemedi ve Türkiye'nin verdiği şehitleri de hiçe saydı.
Firari Can Dündar, darbeyi yapanlar ile ilgili söz söylemek yerine Erdoğan'ı eleştirerek,"Erdoğan parlamentoya, hükümete ve hatta yargıya el koydu. Bütün gücün bir elinde olduğu bir rejim kurmaya başladı. Onun sözleriyle, süreç bir "İkinci Kurtuluş Savaşı" idi. 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde artık Erdoğan'ın zaferleri değil onun için çalan alarmlar konuşuluyor" dedi.
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