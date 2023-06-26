Deutsche Bank yatırımcılara Rus hisse senetlerinin bir kısmının kayıp olduğunu duyurdu

Almanya'nın en büyük bankası, 9 Haziran tarihli ve Reuters tarafından görüntülenen bir notta, bankanın Ukrayna işgalinden önce ihraç ettiği depo sertifikalarını (DR) destekleyen hisselerde bir eksiklik olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Söz konusu hisseler Rusya'da farklı bir banka tarafından tutuluyordu.

Genelgede Deutsche Bank, söz konusu açığı Moskova'nın yatırımcıların DR'lerin bir kısmını yerel hisse senetlerine dönüştürmesine izin verme kararına bağladı. Söz konusu dönüştürme işlemi Alman bankasının "müdahalesi veya gözetimi" olmaksızın gerçekleştirildi ve Deutsche şirket hisseleri ile depo sertifikaları arasında mutabakat sağlayamadı.

Depo Sertifikaları, yabancı hisse senetlerini temsilen, bu menkul kıymetlerin başka bir ülkede satışı için çıkarılan sertifikalara deniyor. Bir başka ifade ile Depo sertifikası, ihraç edildiği ülke dışında yabancı bir ülkede halka arz edilmek istenen menkul kıymetleri temsil ediyor. Depo sertifikası kendisine dayanak oluşturan hisse senedinin sahipliğini temsil ettiği gibi, aynı zamanda ilgili hisse senedinin oy hakkı, temettü hakkı ve diğer ortaklık haklarının tamamını da taşıyor.

Rus DR'lerini ellerinde tutmaya devam eden yatırımcılara danışmanlık yapan iki kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, bu banka mevduat makbuzu sahiplerini, hakları olan tüm hisselere tam olarak sahip olamayacakları konusunda resmi olarak bilgilendiren ilk büyük banka oldu.

DR'ler, bir banka tarafından verilen ve yerel bir borsada işlem gören yabancı bir şirketteki hisseleri temsil eden sertifikalardan oluşuyor. DR'leri Rus şirketindeki hisselerle takas etmek, paraların geri alınma çabasına yönelik ilk adım.

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Etkilenen hisseler

Etkilenen hisseler arasında ulusal havayolu Aeroflot, inşaat firması LSR Group, madencilik ve çelik firması Mechel ve Novolipetsk Steel bulunuyor.

Batı'nın yaptırımları ve Rusya'nın karşı önlemleri, siyasi bölünmenin her iki tarafındaki vatandaş ve şirketlerin varlıklarını karaya oturttu. Moskova ayrıca federal bütçeye Washington tarafından "çıkış vergisi" olarak adlandırılan yüzde 10'luk bir katkı talep ediyor.

Avrupalı enerji firmalarına el koyuldu

Kremlin ayrıca Nisan ayında iki Avrupalı enerji firmasının Rus iştiraklerine el koyarak, ekonomik ve siyasi çıkarlarını eleştiren şirketler üzerindeki yabancı etkisini azaltma stratejisinin altını çizerek, varlıkları geçici olarak kontrol altına aldı.

Yatırımcı kaynakları, küçük hedge fonlardan büyük küresel varlık yöneticilerine kadar önemli sayıda yatırımcının hala depo sertifikalarını elinde tuttuğunu söyledi. Çoğu yatırımcı Rus varlıklarını sıfıra indirdi ancak bazıları hala gelecekte değer kazanma umudu taşıyor.

Yaşananlar sürpriz değil

Jeopolitik risk danışmanlık şirketi Scarab Rising'in başkanı Irina Tsukerman, yaşanan bu son gelişmelerin sürpriz olmaması gerektiğini söyledi. Reuters'e verdiği demeçte Tsukerman, "Rusya'da DR'ler, hisse senetleri, gayrimenkul ya da başka herhangi bir finansal varlık olsun, kelimenin tam anlamıyla her şey kırılgan hale geldi" dedi.

Rusya Merkez Bankası konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama henüz gelmiş değil.

Her şey mevzuata uygun

Rusya Ulusal Takas Deposu, hisse dönüşümünün Rus mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğini ve bu mekanizmanın uygulanmasından sorumlu muhasebe kurumu olmadığını söyledi.

Tam bir kaos

Avukatlar ve diğer danışmanlar dönüşüm sürecini "tam bir kaos" olarak tanımladı. Hukuk firması Morgan Lewis'in ortaklarından Grigory Marinichev, "Bu bir dereceye kadar çifte sayımla sonuçlandı çünkü Rusya ve yabancı bankalar arasında bir uzlaşma olmadan, bir yatırımcı Rus hisselerini alabilir ve DR'leri hala yabancı bankada tutabilir" dedi.

Bir kaynak, Deutsche Bank'ın tüm Rusya işlerinden çıkma planlarının bir parçası olarak yatırımcıların DR'leri hisselerle takas etmelerine izin verdiğini söyledi. Bu kişi, bankanın ayrıca, müşterilerin DR'lerini en azından kısmen dönüştürebilmeleri halinde daha iyi bir konumda olabileceklerini belirlediğini de sözlerine ekledi.

Clearstream'e göre JPMorgan & Chase, Citigroup ve BNY Mellon diğer Rus depo makbuzu programlarının çoğunda depo bankası olarak görev yapıyor. Her üç banka da eksiklik tespit edip etmedikleri konusunda yorum yapmayı reddederken web sitelerindeki açıklamalara göre mutabakatla ilgili zorluklar nedeniyle defterleri kapalı kalmaya da devam ediyor.

Hedef hisseleri gerçek sahiplerine iade etmek

Deutsche Bank, genelgesinde defterlerini daha sonraki bir tarihte uzlaştırabilmesi halinde, daha fazla hisseyi gerçek sahiplerine iade etmeye çalışacağını söyledi. Ancak, yatırımcılara iade edebileceği hisse satışlarından elde edilen net gelirin muhtemelen mevcut piyasa fiyatından "önemli ölçüde daha düşük" olacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Banka, Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımları Kontrol Komisyonu'nun bu tür hisselerin "takdir edilen piyasa değerinden en az yüzde 50 indirimle" satılmasını şart koştuğunu anladığını söyledi.