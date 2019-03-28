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Detoks nedir? İşte, şahane detoks suyu tarifleri

Havalar ısınmaya başladıkça sık sık kulağınıza çalınan detoksun ne olduğunu siz de merak ediyor musunuz? İşte, detoks hakkında tüm merak ettikleriniz ve şahane tarifler.

28 Mart 2019 Perşembe 10:26
Detoks nedir? İşte, şahane detoks suyu tarifleri

Son yıllarda çok sık duyar olduk 'detoks' sözünü. Peki, ama nedir bu detoks?

Detoks nedir?

Detoks bir arınma yöntemidir. Vücuda çeşitli yollarla giren toksinlerden kurtulmak için en etkili yoldur detoks diyeti…Toksinlerden kurtulmak için genellikle detoks her ay düzenli olarak yapılır. Ancak detoks diyeti uzun süre yapılmamalıdır. Uzmanlar, detoks diyetinin 1-2 günden uzun yapılmamasını şiddetle tavsiye ediyor. Şunu unutmamak gerekli detoks bir zayıflama yöntemi değil bir arınma programıdır.

Aç kalma yöntemi değil

Detoks yaparken en az 2,5 litre su tüketmeli bunun yanı sıra sebze ve meyve suları tüketilmelidir. Detoks sırasında tabi ki sebze ve meyveleri çiğ olarak tüketmek de mümkün.

Detoksun faydaları nelerdir;

*Bağırsaklardaki iyi bakterileri besler

*Kolesterolün düşmesine yardımcı olur

*Kilo vermeye yardımcı olur

*Karaciğeri arındırır

*Kan şekerini dengeler

*Besin emilimini arttırır

 

1 günlük örnek detoks örneği;

 

Sabah:

1 bardak limonlu su

Kahvaltı:

Liht sütle hazırlanan yulaflı müsli

Ara öğün:

Detoks suyu

Öğle yemeğinden önce:

Nane çayı

Öğle yemeği:

Haşlanmış sebze tabağı

Yoğurt

Salata

Ara öğün:

Kepekli bisküvi

Meyve

Akşam yemeği öncesi:

Ihlamur

Akşam yemeği:

Nohut salatası

Yoğurt

Gece:

Ballı bitki çayı

 

Detoks uygularken nasıl bir içecek hazırlasam diyorsanız; karşınızda birbirinizden leziz 3 detoks suyu tarifi:

 

Yeşil Detoks Suyu

*2 adet yeşil elma

*3 sap kereviz yaprağı

*1 adet salatalık

*Yarım limon

*1 parça zençefil

*Yarım demet nane

Havuçlu Detoks Suyu

*1 adet yeşil elma

*Ananas dilimleri (isteğe bağlı)

*2 büyük havuç

*Taze zencefil

Pancarlı Detoks Suyu

*2 adet limon

*2 adet havuç

*2 adet yeşil elmax

*2 adet haşlanmış pancar

Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirin, afiyet olsun.

 

 

NOT: Bu tip programları uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:26
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