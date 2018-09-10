Detaylar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini geri çevirmiş
Fenerbahçe'nin geçen sezon Aziz Yıldırım döneminde teklif götürdüğü İspanyol yıldız Diego Costa'nın sarı lacivertlilerin sunduğu 8 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.10 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
Fenerbahçe'de eski yönetimin geçen sezon Diego Costa'ya sunduğu öne sürülen teklifin detayları gündeme geldi.
Sosyal medyada ortaya çıkan belgede golcü oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş teklifinde bulunulduğu görüldü. Ancak o dönemde İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Costa, Fenerbahçe'nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.
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