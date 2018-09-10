Detaylar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini geri çevirmiş

Fenerbahçe'de eski yönetimin geçen sezon Diego Costa'ya sunduğu öne sürülen teklifin detayları gündeme geldi.

Sosyal medyada ortaya çıkan belgede golcü oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş teklifinde bulunulduğu görüldü. Ancak o dönemde İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Costa, Fenerbahçe'nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.