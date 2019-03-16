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Detaylar ortaya çıkıyor! Pilot 3 dakika sonra iniş istemiş

Etiyopya'da geçtiğimiz hafta düşen Boeing 737 Max tipi uçağın pilotunun kalkıştan 3 dakika sonra panik halinde alana geri dönmek istediği ortaya çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:25
Detaylar ortaya çıkıyor! Pilot 3 dakika sonra iniş istemiş

157 kişinin öldüğü kazayla ilgili karakutular Fransa’nın başkenti Paris’te incelemeye alınırken ABD merkezli New York Times gazetesi de pilot ile kule arasında geçen konuşmalara yer verdi.

Teslimatlar ertlendi

Buna göre uçak anormal bir şekilde hızlanırken bu durum, daha pilot iniş izni istemeden hava kontrol kulesi görevlilerinin de dikkatini çekti.

Öte yandan, tasarım hatası olduğu iddia edilen Boeing 737 Max tipi uçakları üreten Boeing şirketi, yeni 737 Max teslimatlarını ertelediğini duyurdu. Etiyopya Havayolları ise dün Twitter’dan düşen uçağın karakutularının Fransız yetkililer tarafından incelenmeye başladığını duyurdu. 737 Max tipi iki uçağın benzer şikayetlerle 5 ay içinde düşmesinin ardından birçok ülke hava sahasını bu uçaklara kapatmış, birçok havayolu da uçakları hangara çekmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:25
  1. Etiyopya Havayolları

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  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    SECDE 21 allaha emanet olun

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