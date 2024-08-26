Destici'den Tuncay Özkan'a tepki
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li hadsiz Tuncay Özkan'a tepki gösterdi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, 'siyasi bir eleştiri olarak' göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Siyasi partilerin ve mensuplarının arasında, asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun profesyonelce ve ahlaksızca sabote edilmesini görmezden gelemeyeceklerini bildiren Destici, "Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olduğunu" savundu.
Destici, şunları kaydetti:
"Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar."
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