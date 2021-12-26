Destici'den sert tepki: Toplumda nasıl böyle insanlar yetişti ki...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Beş büyük markete fahiş fiyatla ürün sattıkları, gerekli indirimleri yapmadıkları için cezalar kesildi. Gerekiyorsa bu cezalar daha da arttırılmalı ve vurgunun, karaborsanın, fırsatçılığın mutlaka önüne geçilmeli, vatandaşımız vurgunculara, soygunculara ve fırsatçılara ezdirilmemelidir." dedi.

Destici, Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediyenin kültür merkezinde düzenlenen, partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, 3 gündür kentte çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsattı.

Kurban Bayramı'ndan sonra çıktıkları yurt gezisinde 49 il gezdiklerini anlatan Destici, bu kentlerdeki esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini gündeme taşıdıklarını dile getirdi.

Üreticinin ve tüketicinin mağdur olmaması için çeşitli önlemler alınması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Kasaba ya da markete gittiğinde ürünlerin fiyatları anormal derecede yükselmiş görüyorsun. Yani burada 1-1,5 liraya satılan limon, diyelim Ankara'daki markette 8-10 lira. Burada 2 lira olan mandalina, portakal orada 8-10 lira. Bunlara da mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Burada üretici ve tüketici mağdur ediliyor. Aradaki simsarlar maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar. Onun için bu engellenmeli, asıl üretici kazanmalı, tüketici de uygun fiyattan, pazardan ya da marketten Türkiye'de yetişen ürünü alabilmelidir. Bu sağlanmalıdır."

"Haksız kazanç sağlayanların canı yanmalıdır, yakılmalıdır"

Dövizin düşmesine rağmen ürün fiyatlarının henüz istenilen seviyeye gerilemediğini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyatlar istediğimiz seviyeye henüz düşmedi. 5 büyük markete fahiş fiyatla ürün sattıkları, gerekli indirimleri yapmadıkları için cezalar kesildi. Gerekiyorsa bu cezalar daha da arttırılmalı, vurgunun, karaborsanın, fırsatçılığın mutlaka önüne geçilmeli, vatandaşımız vurgunculara, soygunculara ve fırsatçılara ezdirilmemelidir. Ne pahasına olursa olsun bunların tedbiri mutlaka alınmalı. Bu tedbirlere uymayanlara da en ağır ceza ile yaptırım uygulanmalıdır. Vatandaşın canı yanmamalıdır. Tam tersine vatandaşın cebine elini atanların, kazancına göz dikenlerin ve bu süreçleri fırsat bilerek haksız kazanç sağlayanların canı yanmalıdır, yakılmalıdır."

Gaziantep'te iki "pitbull"un 4 yaşındaki çocuğa saldırması

Destici, Gaziantep'te 22 Aralık'ta pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak yaralamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Gerçekten ne kadar üzüntü verici bir şey. Yani siz büyütüyorsunuz, birisinin keyif için taşıdığı bir köpek geliyor, sizin çocuğunuzu parçalıyor. Maalesef toplumun içinde nasıl böyle insanlar yetişti ki sanki saldırıya uğrayan kız çocuğu değilmiş gibi site yönetimi sırf kamuoyuna yansıdı diye babasını işten çıkartıyor. Allah'tan ki Sayın Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olması ve onun girişimleriyle şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde işe başlayacak. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Toplumumuzun öncelikle bu insani, ahlaki değerlerine, inancımıza ve kültürümüze sahip çıkmalıyız, bunları yaşatmalıyız."