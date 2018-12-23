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Destici'den Netanyahu'ya anladığı dilden cevap: Kendinize sığınacak yer ararsınız!

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerle saldıran teröristbaşı Netanyahu'ya "İsrail terörist bir devlettir" sözleriyle sert tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, "İspanya'dan kaçıp nasıl Osmanlı'ya sığınmışsanız, yarın da buradan kaçıp kendinize sığınacak yer ararsınız" ifadesiyle İsrail'e uyarıda bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 19:41
Destici'den Netanyahu'ya anladığı dilden cevap: Kendinize sığınacak yer ararsınız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

"Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir." değerlendirmesinde bulunan Destici, Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerinin bir değeri olmadığını belirtti.

"Bu coğrafyada ömrünüz kısa olur"

Destici, İsrail'in yaptığı zulüm ve işgalleri örtbas etmek için Türkiye'ye saldırmasının Türk ve İslam düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Netanyahu'ya şunu da hatırlatmak isteriz ki bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız, Türkiye ile iyi geçinmek zorundasınız. Yoksa bu coğrafyada ömrünüz kısa olur. İspanya'dan kaçıp nasıl Osmanlı'ya sığınmışsanız, yarın da buradan kaçıp kendinize sığınacak yer ararsınız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:41
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Netanyahu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  5. Binyamin Netanyahu
  6. Türk ve İslam düşmanlığı

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