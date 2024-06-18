Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'

Katıldığı Youtube canlı yayınında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav), Hazreti Aişe (r.anhâ) validemiz üzerinden çirkin sözler sarf eden Diamond Tema'ya siyasi isimlerden ilk tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelmişti.

Destici, Dimaond Tema adlı ahlaksıza gösterdiği tepkinin ardından laikçilerin hedefi oldu.

Laikçilere sert karşılık!

BBP lideri Mustafa Destici hakkındaki linç kampamyasına da aynı sertlikle karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Destici, "Duymayanlar duysun ve bilsin ki, burası Türk-İslam ülkesidir. Elbette başka inançlara sahip olanlar da bu ülkede özgürce yaşayabilir. Ancak, burada Türk ve İslam düşmanlarına yer yoktur." dedi.

'İki yüzlü müfteriler'

Destici, Diamond Tema adlı ahlaksıza sahip çıkanlara da şöyle meydan okudu:

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"Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret edenler kadar, ona sahip çıkan sözde Atatürkçü, Milliyetçi özde ise neo faşist, inançsız ve bu milletin değerlerinden kopuk, hatta değerlerimizin, kutsallarımızın tam karşısında olanlar da en hafifi ile saygısız, hadsiz, iki yüzlü müfterilerdir."