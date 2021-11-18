Destici'den İmran Kılıç için taziye mesajı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için bir taziye mesajı yayınladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Kahramanmaraş Milletvekili değerli dostum İmran Kılıç Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, tüm yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı, sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.