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Siyaset Destici'den flaş açıklama: Mültecilerin tamamı geri gönderilmeli
Siyaset

Destici'den flaş açıklama: Mültecilerin tamamı geri gönderilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:27:00 -
Destici'den flaş açıklama: Mültecilerin tamamı geri gönderilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlenen iftar programında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını lanetlediğini söyleyerek, "Üç dinin mensuplarının orada, kardeşçe yaşamasını arzu ediyoruz ama siyonizm dışarıdan müdahale ile burayı karıştırıyor; Kudüs'ü tek dinli, tek milletli hale getirmeye çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Dünya var oldukça orada hem İslam'ın kutsalları yaşayacak hem de Müslüman varlığı güçlü şekilde devam edecek. Bu konuda çok hassasız" diye konuştu.

'500 bin mülteci Suriye'ye dönecek'

Daha sonra basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin soruyla ilgili, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğunu söyledi. Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmesi gerektiğini belirten Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.

Kimsenin sığınmacıları siyasi rant meselesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum; bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek" diye konuştu.

Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, "Vicdanlı bir milletiz ama bu, 'Ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın' demek değil. Bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu" dedi.

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