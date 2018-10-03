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Destici'den ekonomi uyarısı: Bunun tedbirinin alınması lazım

Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomideki son durumu değerlendirdi. Konuşmasında Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Destici, hükümete uyarıda bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:12
Destici'den ekonomi uyarısı: Bunun tedbirinin alınması lazım

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

BBP Beyoğlu İlçe Başkanı Metin Duman'ın dün kalp krizi geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Destici, Duman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve partililere başsağlığı diledi.

Türk ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Destici, ülkede son dönemde döviz kurundaki dalgalanmaların tüketiciye zam olarak yansıdığını söyledi.

Destici, üretici ve tüketicinin ciddi derecede zorluk yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlukların aşılması noktasında birtakım paketler, tedbirler açıklandı. Bunlar uygulamaya sokuldu. Bunları doğru buluyoruz, destekliyoruz ama yetersiz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı enflasyonu arasında yüzde 100'e yakın bir fark var. Bu ne demektir? Önümüzdeki aylarda bu fark da tüketiciye yansıyacak. Bunun tedbirinin alınması lazım. Burada hak kaybı yaşayanların bir an önce bu mağduriyetinin ortadan giderilmesi lazım."

"Her kriz döneminin fırsatçıları, stokçuları vardır"

Son dönemde doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların üretime ihtiyaç duyulan bir dönemde kabul edilemeyeceğinin altını çizen Destici, "Her kriz döneminin fırsatçıları, stokçuları vardır. Devletin buna müsaade etmemesi lazım. Devleti yöneten makam şikayet makamı değildir, çözüm makamıdır. Fırsatçı, stokçu varsa devlet bunu açığa çıkaracak ve gereğini yapacak." diye konuştu.

Destici, kamuoyunun ve siyasi partilerin ana gündeminin yerel seçimler olduğuna işaret ederek, "6-7 Ekim'de Ankara'da gerçekleştireceğimiz toplantıda, hem merkez yöneticilerimiz hem de il, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, önümüzdeki yerel seçimlerin stratejisini, çalışma esas ve usullerini belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:12
  1. Ankara
  2. Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici
  3. Enflasyon

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