Destici’den çarpıcı idam açıklaması: Gerekli desteği görmüş değiliz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi ile ilgili Meclis'e sundukları yasa teklifine ilişkin, "Bu konuda Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden henüz gerekli desteği görmüş değiliz. Bu da vicdanları oldukça rahatsız etmektedir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, "1 Ekim tarihinde Büyük Birlik Partisi olarak, idam teklifimizi Gazi Meclisimize sunduk. Bu adımı atarken, sayın milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele ve idam konusundaki söylemlerini de dikkate aldık. Ancak bu konuda Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden henüz gerekli desteği görmüş değiliz. Bu da vicdanları oldukça rahatsız etmektedir" diye konuştu.

'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasını destekliyoruz

Hükümetin 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasını Büyük Birlik Partisi olarak desteklediklerini belirten Destici, tedbirlerin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.