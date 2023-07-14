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Gündem Destici'den Bakan Tekin'e destek: Kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız
Gündem

Destici'den Bakan Tekin'e destek: Kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız

Yeniakit Publisher
2023-07-14 03:22:00 -
Destici'den Bakan Tekin'e destek: Kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz' sözlerine destek verdi.

BBP lideri Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi. Öneriye tereddütsüz katıldığını ve desteklediğini ifade eden Destici, Japonya'daki gibi kadın üniversitelerinin de açılmasını ve her ile en az bir kadın hastanesinin de planlanması gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İlk hedefinin kız çocuklarının okullaşması olduğunu belirten Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Destici'den Bakan Tekin'e destek

Bu sözler büyük tartışma yaratırken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bakan Tekin'e destek geldi. Destici, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bakan Tekin sözlerine katıldığını hatta kadınlar için üniversitelerin açılmasını ve bir tane de hastanenin planlanması gerektiğini söyledi.

'Katılıyor ve destekliyorum'

Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir.
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