Destici'den BAE'ye sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve terör devleti İsrail arasında imzalanan anlaşmaya ilgili konuştu.

Destici, BAE'nin siyonistler ile açık iş birliğine girdiğini belirterek Bunun Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenlerin emperyalistlerin ve siyonistlerin uşakları, maşaları oldukları anlamına geldiğini bildirdi.

Yeğeni Öznur Destici'nin nikahı öncesi gazetecilere açıklama yapan BBP Lideri Destici, terörle mücadelenin devam ettiğini, bu mücadelenin sınırların ötesinde de sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin mücadelesinin emperyalistlere ve siyonistlere rahatsız verdiğini bildiren Destici, "Libya ile yaptığımız anlaşma, Fransa'yı, Rusya'yı, İsrail'i rahatsız ediyor." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruma gayreti içinde olduğunu belirten Destici, uyduruk Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin arkasına Fransa'yı alarak Türkiye'ye kafa tutma hadsizliğine giriştiğini, Yunanistan'ın Avrupa Birliğine (AB) güvenerek şımarık bir şekilde Türkiye'yi kara coğrafyasına hapsetmeye çalıştığını ifade etti.

Bu konuda luslararası hukukun ortada ve çok açık olduğunu vurgulayan BBP Lideri, "Bize gözdağı vermek adına soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı Batı Trakya bölgesinde meskun mahallerde tatbikat yapıyorlar. Türkiye, bütün bunlarla baş edebilecek güçtedir. Çünkü Türkiye haklıdır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, BAE'nin işgalci İsrail ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın da Yunanistan ile yaptığı anlaşmalarla siyonistlerle açık iş birliğine girdiklerini gösterdiklerini belirtti.

Destici, Suudi Arabistan ve BAE'yi yönetenlerin kendilerini o koltuklara, o makamlara oturtanlara karşı bedel ödediğini, dolayısıyla ABD, İsrail, emperyalizm, siyonizm ne derse onu yaptıklarını vurguladı.

Ne Mısır halkı ne Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Müslümanların asla Türkiye'ye karşı bir husumet ya da kötü bir düşünce içinde olabileceklerini sanmadığını bildiren Destici, "Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından zulüm devam ederken Müslümanların, yöneticilerinin İsrail ile anlaşmayı kalpten onayladıklarına inanmıyorum. Onlar da baskı altındalar." dedi.