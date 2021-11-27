  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orhan Gencebay'dan çarpıcı "döviz" yorumu: Türkiye'yi soymak istiyorlar

Nereden nereye! Türkiye'nin ambulans uçakları 53 ülkeye uçtu

Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı
Ekonomi Destici'den asgari ücret açıklaması! 'O miktarın üzerinde olması gerekiyor'
Ekonomi

Destici'den asgari ücret açıklaması! 'O miktarın üzerinde olması gerekiyor'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini belirterek, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:33:00 -
Destici'den asgari ücret açıklaması! 'O miktarın üzerinde olması gerekiyor'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir." ifadelerini kullandı.

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümden duyduğu üzüntüyü belirterek, bu olayı kabullenemediğini söyledi. Bu tür suçlar için her zaman idam cezasını savunduklarını kaydeden Destici, halkın yüzde 90'ının da bunu desteklediğini vurguladı.

Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine miting yapma kararı aldığını belirterek, bunun "akılalmaz" bir durum olduğunu ifade etti. Muhalefet mitinglerinin hükümeti erken seçime zorlamak için yapılacağını söyleyen Destici, muhalefetin ekonomi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını söyledi.

Destici, muhalefetin ekonominin düzelmesinden korktuğu için erken seçim talep ettiğini belirterek, "Bunun için sokağı hareketlendiriyorlar. Bunun için Türkiye'yi bu yollarla seçime götürmeye çalışıyorlar." dedi.

Sokak tecrübesi olan bir hareket olduklarını ancak bunu milletin ve memleketin hayrına görmediklerinin altını çizen Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir." dedi.

Destici, seçimlerin haziran 2023'te yapılacağını kaydederek, başkanlık sistemine yönetimde istikrarın sağlanması için geçildiğini hatırlattı.

Tüm dünyada gıda krizi ve yüksek enflasyonun yaşandığına dikkati çeken Destici, muhalefetin algı yönetimi ile ekonomik dengeleri manipüle etmeye çalıştığını ifade etti.

Sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ve Türkiye kara sularına..
CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz
Gündem

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde yapımına başlanan metro projelerinin CHP‘li İBB Başkanı Ekrem İmamoğl..
Adana'da gol sesi çıkmadı
Spor

Adana'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay