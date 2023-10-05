Destici'den, Akşener'e 'Gezi' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Gezi olayları davasını hatırlatarak, "AK Parti, kendine düşmanlar bularak varlığını korumakla yetinmemiş milleti de birbirinin karşısına dikmiştir. İşte bu yüzden, 27 Mayıs 2013 tarihi AK Parti için bir travmadır. Diliyle, diniyle, hayat tercihleriyle, siyasi görüşleriyle bölüp paramparça ettikleri bir milletin ağaçlarına sahip çıkmak için Gezi Parkı'nda birleştiğini görmek onlar için bir travmadır. Hayallerini, heveslerini, umutlarını tükettikleri Türk gençlerinin milli şuuru ayağa kaldırdığı, Gezi ruhunu karşılarında görmek onlar için bir travmadır." ifadelerini kullanmıştı.

Destici'den tepki

Gezi parkı güzellemesi yapan Akşener'e, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici tepki gösterdi. Destici, "Sayın Akşener’in bugünkü parti grup toplantısında, Gezi Parkı olaylarının milli şuuru ayağa kaldırdığını ifade etmesi açıkçası bizi şaşırtmamıştır" dedi.

Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Akşener’in bugünkü parti grup toplantısında, Gezi Parkı olaylarının "milli şuuru ayağa kaldırdığını" ifade etmesi açıkçası bizi şaşırtmamıştır. Çünkü kendisi geçmişte de Gezi olaylarını bir "duruş ve direniş" olarak değerlendirdi. Kendini ve temsil ettiği siyasi partiyi "Türk milliyetçisi" olarak addeden birisinin, lokomotifliğini HDP, TİP ve marjinal sol grupların yaptığı bir kalkışma girişimini bu şekilde tanımlaması abeste iştigaldir. Müslüman bir Türk milliyetçisi, HDP ve marjinal sol grupların sözcülüğünü yaptığı, perde arkasında PKK, FETÖ ve yabancı istihbarat kuruluşlarının olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir organizasyonla aynı düzlemde asla buluşamaz. Gezi Kalkışması ideali olan bir parti de Müslüman Türk Milliyetçilerinin adresi olamaz vesselam."

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