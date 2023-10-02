Destici'den ABD'ye tepki! Saldırıların hedefi oyun kurucu Türkiye

Partisinin Denizli İl Kongresi’nde konuşan Destici Ankara’daki saldırı kınayarak, şunları dile getirdi: “Bunlar cesareti nereden alıyor? Elbette ki hem dışarıda hem içeride bunları cesaretlendirenler var. ABD’ye ve teröre destek veren ülkelere diyoruz ki ‘Sizin dayanışmanızı falan istemiyoruz. Siz gölge etmeyin. Siz PKK ve terör örgütlerini desteklemeyin yeter. Önceden PKK’nın bir tane partisi vardı. Şimdi ittifakla birlikte alıyor içerisine ve yeni yavrular üretiyor. Ne konuşuluyor şimdi? ‘Kafkaslarda yeni güç Türkiye’ deniyor. Artık Rusya ve İran etkisini yitirdi, İşte onları korkutan bu. Onun için saldırı her taraftan geliyor.”