  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kardeş ülke gaza bastı, petrol kararı! Oraya yeni bir proje daha başlatıyor: Tam 6 milyar dolarlık! Önemli gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

Türkiye'nin F-16 Özgür Projesinde kritik gelişme! Resmen başladı

Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz! Resmi açıklama geldi!

Milletvekili adayı listeleri belli oldu! Bir istifa daha

Otomobil devi, Tesla otomotivde tarihi rekor peşinde! Çin adımı: Enerji depolama üretimi için fabrika kuracak!

Türkiye'den "ATAK Helikopteri" alan ülkeden ilave sipariş

Çin mercek altına aldı! Üç kıtayı birbirine denizin altından bağlayacak: 500 milyon dolara mal olacak

Süre 20 dakikaya indi! Vatandaşların hizmetine açıldı

YSK'dan açıklama: Saat 17.00 itibarıyla...
Gündem Destici, milletvekili adayı oldu
Gündem

Destici, milletvekili adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 21:50:00 -
Destici, milletvekili adayı oldu

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçici milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunan Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan aday oldu.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için hazırlanan milletvekili geçici aday listeleri YSK'ya sunuldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi logo ve amblemiyle katılan BBP listelerini YSK'ya teslim etti.

Partinin Genel Başkanı Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

Bakan Murat Kurum İstanbul'dan milletvekili adayı oldu
Bakan Murat Kurum İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Siyaset

Bakan Murat Kurum İstanbul'dan milletvekili adayı oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte AK Parti'nin milletvekili tam aday listeleri
İşte AK Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

Gündem

İşte AK Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!
AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!

Siyaset

AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!

İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri
İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri

Gündem

İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri

Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti
Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Siyaset

Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri
İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

Gündem

İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu
Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Siyaset

Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bana lazım olmadı, şimdi de değil

bu dönem gününü görür, lüzumlu lüzumsuz da konuşmaya başladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23