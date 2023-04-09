Destici, milletvekili adayı oldu
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçici milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunan Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan aday oldu.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için hazırlanan milletvekili geçici aday listeleri YSK'ya sunuldu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi logo ve amblemiyle katılan BBP listelerini YSK'ya teslim etti.
Partinin Genel Başkanı Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu.