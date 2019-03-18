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Destici: "ABD ve İngiltere’nin tarihlerine sürülmüş bir kara leke"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD ve İngiltere’nin hala Yeni Zelanda’daki saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirememesi tarihlerine sürülmüş bir kara lekedir.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:37
Destici: "ABD ve İngiltere’nin tarihlerine sürülmüş bir kara leke"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD ve İngiltere’nin hala Yeni Zelanda’daki saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirememesi tarihlerine sürülmüş bir kara lekedir. Dünyadaki terör eylemlerinin en önemli sorunları emperyalistler ve siyonistlerdir” dedi.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek partisinin belediye başkan adayı destek kampanyasına katıldı. Destici burada yaptığı açıklamada, “Ülkemize terör saldırıları devam ediyor. Siyasi bölücülük ise başın almış gidiyor. Nasıl Mehmetçiğimiz terör ile baş ediyorsa bizler de siyasi olarak mücadelemizi devam ettiriyoruz. Siyasi partiler olarak bu bölücülere karşı mücadelemiz hep devam edecek. Doğu ve güneydoğuda siyasi bölücülerin aday çıkarmayarak orada önde olanlara destek verme kararı aldık. Bizim önde olduğumuz yerlerde de bizim desteklenmemiz gerektiğini ifade ettik. Bizim dışımızda diğer partilerin bu konuda hassas olmadığını da belirtmek istiyorum” diye konuştu.



"Terörün dini ve ülkesi yoktur"


Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade eden Destici, “Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun diyorum. ABD ve İngiltere’nin hala bu durumu terör saldırısı olarak nitelendirememesi tarihlerine sürülmüş bir kara lekedir. Gelecekte bu durumun onlar içinde bir bedeli olacaktır. Dünyadaki terör eylemlerinin en önemli sorunları emperyalistler ve siyonistlerdir. Terörün dini ve ülkesi yoktur” şeklinde konuştu.



"Terör patilerine destek verilmemeli"


Destici şunları söyledi:


"Terör destekçisi parti şu an meclistedir. Siyasi bölücülerdir ve ülkemizde 95 milyon TL ekonomik destek sağlanması bize göre hoş bir durum değildir. Her gün meydanlarda bu partinin terör örgütü partisi olduğu söyleniyor. Kanun yasaya göre hareket ettiği söylense de bunları hiçbir destek sağlanılmamalıdır. Buradaki suç ülkeyi yönetenlerindir. Bunu da belirtmek istiyorum.”


Destici ve partililer buradan Samsun’daki programlarına katılmak üzere Fatsa’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:37
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