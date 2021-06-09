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Gündem Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu yine rezil oldu
Gündem

Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu yine rezil oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sallama iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 05:27:00 -
Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu yine rezil oldu

Prof. Dr. Bulu; Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. "2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz."

"Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır."

"Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

 

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Yorumlar

AHMET E.

YPG YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN BİR KILIÇDAROĞLUNDAN ANCA BU BOŞ LAFLARI DUYMAK ŞAŞIRTMADI.BUNLARA VATAN EMANET EDİLMEZ.....
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Neyi Doğruki K.k nin

CHP nin iftira ve yalanların dan Allah'a sığınırız.Vatansiz bunlar asıl acı olanı CHP nin yöneticileri bu ülkenin insanları değil.Oy verenlerini tenzih ederim
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