  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Destek ve direnç noktalarına dikkat! Altında seviye arayışı
Ekonomi

Destek ve direnç noktalarına dikkat! Altında seviye arayışı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:06:00 - 2023-11-03 11:06:17
Destek ve direnç noktalarına dikkat! Altında seviye arayışı

Geçtiğimiz ayın başından itibaren pirim artıran altında eski getirilerin beklenmemesi gerek. Onsta güçlü görünüm 1970-2000 dolar bandında. Gram ve çeyrekte ise seviye arayışı sürüyor.

ABD’den gelen faiz kararının ardından ABD borsaları pozitif seyrederken dolar endeksi ve tahvillerde kısmi gevşeme yaşandı. Dolara olan talep sınırlı kalırken ons altın jeopolitik gerginlik ve Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle hala güvenli liman olarak öencelikli yatırım aracı olma pozisyonunun korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ayın başından itibaren pirim artıran altında eski getirilerin beklenmemesi gerek. Onsta güçlü görünüm 1970-2000 dolar bandında. peki verilere bakıldığında nasıl bir yön alınabilir?
Altın piyasası uzmanlarına göre; ADP tarım dışı istihdam rakamlarındaki gelişim seyri önemli. 1985 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1985 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Sınırlı bir geri çekilme 

Ons altın sınırlı geri çekilmeler ile birlikte güçlü görünümünü korumakta. Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar dinmiş değil. Çin ekonomisinde görülen negatif tablo yükselişi desteklerken, kur tarafında 28,40TL seviyesine yakın seyrederken ılımlı pozitif fiyatlamalar mevcut.

Piyasadaki seviye önemli

Serbest piyasada 1814 liradan işlem görmekte olan gram altına baktığımızda 1800TL seviyesi üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Gramda ilk direnç noktası olarak 1815 seviyeleri takip edilirken bu seviye üzerinde 1820TL ve 1825TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1810TL noktası ilk destek olarak takip edilebilecek.
Çeyrek altın şu saatlerde serbest piyasada 2969 seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında da tutunma noktası 2960 bandı. Geri çekilmelerde ise 2950 bandı alım seviyesi olarak görülebilir.

Altının kilogramı tam 1 milyon 770 bin liraya geriledi! Altını, parası olanlar: O tarihte gram altın 2 bin 500 TL olacak!
Altının kilogramı tam 1 milyon 770 bin liraya geriledi! Altını, parası olanlar: O tarihte gram altın 2 bin 500 TL olacak!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altının kilogramı tam 1 milyon 770 bin liraya geriledi! Altını, parası olanlar: O tarihte gram altın 2 bin 500 TL olacak!

Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin
Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin

Ekonomi

Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin

Güvenli liman koptu gidiyor! Gram altında tarihi rekor
Güvenli liman koptu gidiyor! Gram altında tarihi rekor

Ekonomi

Güvenli liman koptu gidiyor! Gram altında tarihi rekor

Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı
Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı

Ekonomi

Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL
Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

Ekonomi

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

İslam Memiş gram altında 2000 lira için tarih verdi 'aman dikkat' diye uyardı
İslam Memiş gram altında 2000 lira için tarih verdi 'aman dikkat' diye uyardı

Ekonomi

İslam Memiş gram altında 2000 lira için tarih verdi 'aman dikkat' diye uyardı

Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!
Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!

Ekonomi

Dolar ve altın için her tahmini tutan Altın uzmanı Hatice Kolçak'tan şok eden tahmin! Gram altın uyarısı: 3 bin TL olacak dedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23