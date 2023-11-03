Destek ve direnç noktalarına dikkat! Altında seviye arayışı

ABD’den gelen faiz kararının ardından ABD borsaları pozitif seyrederken dolar endeksi ve tahvillerde kısmi gevşeme yaşandı. Dolara olan talep sınırlı kalırken ons altın jeopolitik gerginlik ve Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle hala güvenli liman olarak öencelikli yatırım aracı olma pozisyonunun korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ayın başından itibaren pirim artıran altında eski getirilerin beklenmemesi gerek. Onsta güçlü görünüm 1970-2000 dolar bandında. peki verilere bakıldığında nasıl bir yön alınabilir?

Altın piyasası uzmanlarına göre; ADP tarım dışı istihdam rakamlarındaki gelişim seyri önemli. 1985 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1985 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Sınırlı bir geri çekilme

Ons altın sınırlı geri çekilmeler ile birlikte güçlü görünümünü korumakta. Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar dinmiş değil. Çin ekonomisinde görülen negatif tablo yükselişi desteklerken, kur tarafında 28,40TL seviyesine yakın seyrederken ılımlı pozitif fiyatlamalar mevcut.

Piyasadaki seviye önemli

Serbest piyasada 1814 liradan işlem görmekte olan gram altına baktığımızda 1800TL seviyesi üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Gramda ilk direnç noktası olarak 1815 seviyeleri takip edilirken bu seviye üzerinde 1820TL ve 1825TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1810TL noktası ilk destek olarak takip edilebilecek.

Çeyrek altın şu saatlerde serbest piyasada 2969 seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında da tutunma noktası 2960 bandı. Geri çekilmelerde ise 2950 bandı alım seviyesi olarak görülebilir.