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Ekonomi Destek başvurularında süre 11 Ocak’a uzatıldı
Ekonomi

Destek başvurularında süre 11 Ocak’a uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak’a uzattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:03:00 -
Destek başvurularında süre 11 Ocak’a uzatıldı

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık” ifadesini kullandı. Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

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