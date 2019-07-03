“Desteğin devam etmesini bekliyoruz”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), yaklaşık yüzde 45 daralma yaşayan sektörün, ÖTV ve KDV indirimlerinin 1 Temmuz itibarı ile sonlanmasının ardından yılı beklentilerin altında kapatacağını açıkladı. OYDER’den yapılan açıklamada, “Özellikle Yetkili Satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamayacak ve hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanması gündeme gelecektir. Konuyla ilgili olarak Hükümetimizin alicenap tutumuyla bizi boş çevirmeyeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar esirgemedikleri destekleri ile ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesini tüm sektör şirketleri ve çalışanlarımız adına beklediğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.