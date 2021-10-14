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Medya Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları
Medya

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

Destan dizisi ilk bölüm ne zaman? ATV ekranlarında yayımlanan ilk fragmanıyla dikkatleri çeken Destan dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Destan dizisinde kimler oynuyor? Destan dizisi hangi yılları anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 12:25:00 -
Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

ATV ekranlarında yayımlanacak Destan dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmanın ardından pek çok kişi Destan dizisinin konusunu, ne zaman geçtiğini araştırmaya başladı. Peki, destan 1. Bölüm ne zaman?

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

Dizinin yayımlanan fragmanı büyük ilgi gördü. Mehmet Bozdağ’ın yapım ve proje tasarımını üstlendiği Destan dizisinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Dizisinin yönetmenliğini ise Emir Khalilzadeh yapıyor.

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Dizinin ilk bölümünün ne zaman hangi gün yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Destan dizisi oyuncuları

Ebru Şahin

Selim Bayraktar

Edip Tepeli

Deniz Barut

Burak Tozkoparan

Burak Berkay Akgül

Ecem Sena Bayır

Esra Kılıç

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