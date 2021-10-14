Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisi ilk bölüm ne zaman? ATV ekranlarında yayımlanan ilk fragmanıyla dikkatleri çeken Destan dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Destan dizisinde kimler oynuyor? Destan dizisi hangi yılları anlatıyor?
ATV ekranlarında yayımlanacak Destan dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmanın ardından pek çok kişi Destan dizisinin konusunu, ne zaman geçtiğini araştırmaya başladı. Peki, destan 1. Bölüm ne zaman?
Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları
Dizinin yayımlanan fragmanı büyük ilgi gördü. Mehmet Bozdağ’ın yapım ve proje tasarımını üstlendiği Destan dizisinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Dizisinin yönetmenliğini ise Emir Khalilzadeh yapıyor.
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.
Dizinin ilk bölümünün ne zaman hangi gün yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.
Destan dizisi oyuncuları
Ebru Şahin
Selim Bayraktar
Edip Tepeli
Deniz Barut
Burak Tozkoparan
Burak Berkay Akgül
Ecem Sena Bayır
Esra Kılıç