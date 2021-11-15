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Medya Destan 1.bölüm ne zaman? Destan 1.bölüm izle hangi gün?
Medya

Destan 1.bölüm ne zaman? Destan 1.bölüm izle hangi gün?

Destan hangi gün? ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisinin hangi gün ekranlara geleceği ise merak konusu. Peki, Destan hangi gün? Destan 1.gün ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 20:41:00 -
Destan 1.bölüm ne zaman? Destan 1.bölüm izle hangi gün?

ATV ekranlarında yayımlanan 3 fragmanıyla büyük ilgi gören Destan dizisinin yayım tarihi belli oldu. Peki, Destan hangi gün?

Destan dizisinin konusu ne?

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Destan 1.bölüm ne zaman? Destan 1.bölüm izle hangi gün?

Destan dizisinin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Destan 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Destan dizisi oyuncuları kimler?

Ebru Şahin

Selim Bayraktar

Edip Tepeli

Deniz Barut

Burak Tozkoparan

Burak Berkay Akgül

Ecem Sena Bayır

Esra Kılıç

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