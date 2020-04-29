DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: “Kırmızı hat kararı uygulanabilir bir karar değildir”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Kırmızı hat uygulaması canlı, cansız varlıklarla teması önemli ölçüde ortadan kaldırır, ancak konteynerlerin limanda beklemesi ekonomiye ciddi zarar verir” dedi.

Gümrüklerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve diğer ayrımlar yapılmadan, tüm ithalat beyannameleri eşyanın evrakları ile birlikte kendisinin de fiziki olarak kontrole tabi tutulduğu ve ‘Kırmızı Hat’ta yönlendirilmeye başlaması kararı ile ilgili açıklamada bulunan DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, alınan bu kararın ciddi karışıklığa ve huzursuzluğa neden olacağını savunarak, “Kararın gelen tepkiler üzerine geri alındığını öğrendik, fakat uygulamanın devam ettiği yönünde de mesajlar alıyoruz. Ayrıca bu karar uygulanırsa şayet, gümrükler kilitlenir, işlem yapılamaz. Bu yüzden bu karar uygulanabilir bir karar değil. Kaldı ki, bu kararın geri çekilmemesi halinde, üretim bantlarında hammadde bekleyen fabrikalar ciddi sıkıntılar yaşar, ithal edilen ürünler için büyük miktarlarda demoraj ve ardiye ücretleri öder” bilgisini verdi.

Gümrükte bekleyen 20 konteynerin bir gün limanda beklemesinin bin dolar maliyeti olduğunu bildiren Demirtaşoğlu, “Bu durum biz sanayicileri şu zor günlerde daha da yorar. Ayrıca ülkemizin aldığı karar sonrası diğer ülkelerin de ülkemize benzer tedbirler uygulamaları halinde de biz sanayiciler büyük sıkıntı yaşarız. Bu sebeplerden dolayı hedeflerimize ulaşamayacağımız gibi ülkemize dolar girdisi de sağlayamayız” ifadelerini kullandı.