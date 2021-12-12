Derz temizliği nasıl yapılır?

Derz temizliğinde kullanılan kimyasallar hızllı ve etkili çözüm sunabilir ancak derzlerin ömrünü kısaltır çünkü derz aralarını eritecek güçtedirler. Derz temizliğinde evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için bir diğer etkili yöntem kabartma Tozu ve Sirkedir.

En kolay derz temizliği için;

Malzemeler

Sirke

Kabartma tozu

Kase

Uygulanışı

Bir kasenin içinde kabartma tozu ile suyu karıştırarak kıvamlı bir maçın elde edin. Yalnız banyonuz ya da evinizdeki diğer alanlardaki taşlar doğal taş ise bu karışım kullanılmamalıdır. Seramik ve fayans üzerindeki lekeleri çıkartmak için parmağınızda dolgu olan alanlara uygulayın. Ardından sprey bir şişenin içinde sirke ile suyu karıştırın. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca bekleyen kabartma tozu macunun üzerine sıkın. Sirke sıkıldığı anda kabarcıklanma başlayacaktır. Kabarcıklanma bittiği anda temizleme işlemlerine geçilir. Harç hatlarını bir diş fırçası ile ovun. Kabartma tozu ve sirke kalıntılarını çıkarmak için paspas ve su kullanın. Kalıntıları zemine yaymamak için devamlı paspaslayın. Temizleme işlemi sırasında suyu sık sık değiştirin.