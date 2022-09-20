Derya Büyükuncu yine haddini aştı!

Yeni Akit/Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de Central Pakta yürüyüş yaptığı sırada vatandaşların ilgisi ile karşılaşması ve onlarla sohbet etmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Dünya lideri sıfatını herkese ispatlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı eski milli yüzücü Derya Büyükuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yine haddini aştı

Uncu paylaşımında, “Uçağına izin vermediler diye İngiltere’ye gitmedi ama 7 uçakla ve arabalarıyla New York’da. Halkın parasını çarçur ederek parkta dolaşıyor, dünya lideriymiş gibi takılıp alışveriş yapıyor” ifadelerini kullandı.