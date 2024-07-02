Dertleri Suriyeliler, mülteciler değil! Dertleri Recep Tayyip Erdoğan

Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonların iç yüzü ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada yayılan nefret dalgası provokasyonlardan sonra, başka bir boyuta evrildi. Önce Suriyelilere karşı nefret paylaşımlarıyla galeyana getirdikleri halkı, şimdi bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar.

Suriye'de Türk bayrağına ve Türk TIR'larına yapılan çirkin saldırı sonrası Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da toplanan bir grup vatandaş, mülteci karşıtı gösteriler yaptı. Türk bayraklarıyla sokağa dökülen bazı vatandaşlar, "Ülkemde mülteci istemiyorum" diyerek konvoy oluşturdu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, topluluk Suriye aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

Sosyal medya trolleri iş başında

Sosyal medya platformu X’deki en büyük trollerden olan 161 bin takipçili kendini Kemalist olarak tanıtan Oğuzhan Atsız’ın son paylaşımı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Paylaşımında Kayseri halkına seslenen trol, “Bir daha aynı sorunu yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoda konuşanın partisini sandığa gömeceksiniz.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

“Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız” diyen Erdoğan’ın sözlerini paylaşarak Kayseri halkını sandığa çağırdı.

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