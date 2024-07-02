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Gündem Dertleri Suriyeliler, mülteciler değil! Dertleri Recep Tayyip Erdoğan
Gündem

Dertleri Suriyeliler, mülteciler değil! Dertleri Recep Tayyip Erdoğan

Yeniakit Publisher
2024-07-02 08:17:00 -

Sosyal medya platformu X’de 161 bin takipçiye sahip ve kendini Kemalist olarak tanıtan ünlü trol Oğuzhan Atsız, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Atsız, Kayseri halkına seslendiği paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, “Bir daha aynı sorunu yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoda konuşanın partisini sandığa gömeceksiniz.” ifadelerini kullanarak Kayseri halkını da tehdit etti.

Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonların iç yüzü ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada yayılan nefret dalgası provokasyonlardan sonra, başka bir boyuta evrildi. Önce Suriyelilere karşı nefret paylaşımlarıyla galeyana getirdikleri halkı, şimdi bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar.

Suriye'de Türk bayrağına ve Türk TIR'larına yapılan çirkin saldırı sonrası Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da toplanan bir grup vatandaş, mülteci karşıtı gösteriler yaptı. Türk bayraklarıyla sokağa dökülen bazı vatandaşlar, "Ülkemde mülteci istemiyorum" diyerek konvoy oluşturdu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, topluluk Suriye aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

Sosyal medya trolleri iş başında

Sosyal medya platformu X’deki en büyük trollerden olan 161 bin takipçili kendini Kemalist olarak tanıtan Oğuzhan Atsız’ın son paylaşımı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Paylaşımında Kayseri halkına seslenen trol, “Bir daha aynı sorunu yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoda konuşanın partisini sandığa gömeceksiniz.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

“Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız” diyen Erdoğan’ın sözlerini paylaşarak Kayseri halkını sandığa çağırdı.
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Yorumlar

Ramazan melek

her olayı baglamayin

kardeş

Oğuzhan sen yiyorsa, paran yetiyorsa,SİYASET YAP.
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