Dertleri milletin adamlarıyla

Zekeriya Say İstanbul

CHP’nin kalemşoru gibi davranan Can Ataklı’, muhafazakâr muhalif Karar’da kalem oynatan Taha Akyol, 28 Şubat’ın medya ayağının başındaki Ertuğrul Özkök, Güneri Civaoğlu, Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi iktidar muarızı onlarca kalem geçmişte parlamenter sistemin tıkandığını, başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini savunmuş...

Taha Akyol’dan “u” dönüşü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmasıyla kamu kurumlarının aşındığını ileri süren Taha Akyol, Doğan’ın Milliyet’inde kalem oynatırken “Başkanlık” sistemini bakın nasıl savunmuş: Taha Akyol, 21 Ocak 1997 Milliyet: “Türkiye’de tıkanan, partiler kurumudur. Bu bakımdan Başkanlık Sistemi dahil siyasi iradenin oluşmasını kolaylaştıracak sistemleri tartışmak gerekiyor.” 29 Nisan 1997 Milliyet: “REFAHYOL hükümeti düşmeli ama icra gücüne sahip hükümet formülü de yoktur! Fransa Yarı Başkanlık Sistemine geçmiş ve kurtulmuştur.”4 Mayıs 1997 Milliyet: “Türkiye’ye uyarlanmış Başkanlık, Yarı - Başkanlık sistemi olabilir.”

Doğan Heper, 11 Şubat 1997 Milliyet: “Yani yarı başkanlık sistemi. Hepsi düşünülmeli.” 2 Mart 1997 Milliyet: “Türkiye’de başkanlık sistemi hiç olmadı ama Türkiye hep fiili başkanlarla yönetildi. Atatürk, İnönü, Bayar, Evren fiilen hep başkanlık yaptılar. ”

Ertuğrul Özkök 40 YIL savunmuş

Ertuğrul Özkök, 20 Eylül 1997 Hürriyet: “Başkanlık sisteminden yanayım. Ben, 1980’li yıllardan beri Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesini savunuyorum.”

Can Ataklı, 1 Ekim 1997 Sabah: “Başkanlık sistemi korkulacak bir sistem değil. Tam tersine özellikle bizim gibi ülkelerde istikrarın sağlanması açısından faydalı.”

Cengiz Çandar, 21 Eylül 1997 Sabah: “Ben ne mi diyorum? Başkanlık sisteminden hep yanaydım. Yine aynı düşüncedeyim.”

Hadi Uluengin, 23 Eylül 1997 Hürriyet: “Başkanlık sistemini savunuyorum.”

Tufan Türenç, 8 Mayıs 1998 Hürriyet: “Türkiye, başkanlık sistemini ciddi bir şekilde tartışmaya başlamalı.”

Seçimler artık işe yaramıyor

Güngör Mengi, 22 Haziran 1997 Sabah: “İki turlu seçim sistemini ve başkanlık sistemini ciddi olarak tartışmalıyız. Milletvekillerinin patronu lider değil halk olmalıdır.”

Güneri Cıvaoğlu, 25 Şubat 1997 Milliyet: “Cumhurbaşkanı meclisi feshetti ve ülkeyi seçimlere götürdü. Bütün Akdeniz ülkelerinde, bir tek Türkiye’de yok.”

Hasan Cemal, 29 Nisan 1997 Sabah: “Türkiye’yi yaşanabilir bir ülke haline getirmek için Fransız usulü yarı-başkanlık sistemiyle çift turlu seçim sistemi...”

Ali Sirmen, 19 Eylül 1997 Milliyet: “Türkiye başkanlık sistemini de, Demirel’den bağımsız olarak tartışmak zorundadır.”

Yavuz Gökmen, 19 Mayıs 1998 Hürriyet: “Başkanlık sistemini sürekli savundum.”

Sedat Sertoğlu, 21 Ağustos 1998 Sabah: “Başkanlık sisteminde milletvekilleri çok daha verimli çalışacaklar..”