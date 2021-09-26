Dertleri başkanlık sistemiyle! İP Lideri Meral Akşener başbakanlık rüyası görüyor
CHP’nin kanalı Halk TV’de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Ben aday değilim. Kendi adıma bunu konuşabilirim. Net bir şekilde. Kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla gideceğiz. Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım” dedi.
Akşener’in bu sözleri, “Meral hanım, şimdi de başbakanlık rüyası görüyor” yorumlarına yol açtı. İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, Akşener’in cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa talip olduğunu belirten açıklamasının Hükümet Sistemine yönelik bir eleştiri olduğunu ifade ederek, “Sayın Genel Başkanımız, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kurtulmasını istiyor” dedi.