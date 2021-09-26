Dertleri başkanlık sistemiyle! İP Lideri Meral Akşener başbakanlık rüyası görüyor

CHP’nin kanalı Halk TV’de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Ben aday değilim. Kendi adıma bunu konuşabilirim. Net bir şekilde. Kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla gideceğiz. Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım” dedi.