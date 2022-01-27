Dertleri Atatürk değil siz hala anlamadınız mı? Hülya Koçyiğit’e saldıran saldırana
Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda ‘vatansever’ bir çizgi izleyen ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, birçok sözde sanatçılar gibi ‘terör seviciliği’ yapmadığı için laikçi kemalistlerin saldırısına maruz kaldı.
Azgın laikçilerin hedefindeki en son isim, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit oldu.
“Cumhuriyet kadınlarıyız” dedi ama azgın laikçilere yaranamadı!
Geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için Şişli Belediyesi’nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Hülya Koçyiğit, “Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da biz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı cumhuriyet kadınlarıyız” ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı televizyon soytarısı Metin Uca Koçyiğit’i hedef gösterdi
Yaptığı soytarılıklarla çok sıkça gündeme gelen CHP yandaşı Metin Uca, törendeki sözleri üzerinden Hülya Koçyiğit’i hedef gösterdi. Başörtülü kadınlarla olan fotoğrafını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Metin Uca, “Hülya Koçyiğit : “Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da biz, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı cumhuriyet kadınlarıyız” dedi Fatma Girik için düzenlenen uğurlama töreninde, ben de sayın Koçyiğit’in kulvarını size bir kez daha sunmak isterim” dedi.
Dertleri ‘Atatürk’ değil!
Sözde gazeteci ve sivil savunma uzmanı Kemal Bildiş ise, “Lütfen Fatma Girik ile Hülya Koçyiğit’i kıyaslamayın. Fatma hanımın kemiklerini sızlatırız.” diyerek dertlerinin ‘Atatürk’ olmadığını ortaya koydu.