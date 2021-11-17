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Gündem Dersimli Kemal, Dersim'i satmış
Gündem

Dersimli Kemal, Dersim'i satmış

Meydanlarda sürekli “Ben Dersimli Kemalim” diye bas bas bağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme listesi”ne niçin “Dersim”i almadığı belli oldu. Seçim yatırımı olduğu konusunda zerre şüphe bulunmayan “helalleşme listesi”ne FETÖ’cü sözde askerleri bile dahil eden, ancak Dersim katliamı mağdurlarına yer vermeyen Dersimli Kemal’in, geçmişte "Dersim olayı özür dilenecek türden bir olay değildir" dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:13:00 - 2021-11-17 14:17:12
Dersimli Kemal, Dersim'i satmış

 

Meydanlarda sürekli “Ben Dersimli Kemalim” diye bas bas bağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme listesi”ne niçin “Dersim”i almadığı belli oldu. Seçim yatırımı olduğu konusunda zerre şüphe bulunmayan “helalleşme listesi”ne FETÖ’cü sözde askerleri bile dahil eden, ancak Dersim katliamı mağdurlarına yer vermeyen Dersimli Kemal’in, geçmişte "Dersim'le ilgili özür dilenmeli midir?" sorusuna “Olaya o dönemin tarihi koşulları içinde bakmak gerekiyor. Dersim olayı özür dilenecek türden bir olay değildir. Dersim'de isyan çıkmasın diye vergi bile alınmamıştır, okullaşma oranı artırılmıştır. Ama yine de isyan çıktı ve isyan da bastırmıştır. Dersim katliamını, Cumhuriyet tarihinin çok karanlık ve derin bir olayı olarak algılamamak gerekiyor.” cevabını verdiği ortaya çıktı.   

Ne olmuştu?

4 Mayıs 1937 tarihinde, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını yaptığı CHP yönetiminin çıkardığı ‘Dersim Tenkil Kararları’ adlı kararname sonucu Dersim’de tam anlamıyla bir katliam yaşanmıştı. Bölgede yaşanan isyanı bahane eden Kemalist rejimin katliamında resmi açıklamalara göre 16 bin, Dersim halkının anlatımlarına ve tanıklara göre ise 70 bin insan, köylerde, mağaralarda, dere kenarlarında; bombalanarak, kurşuna dizilerek, yakılarak, kimyasal gaz kullanılarak, uçurumlardan atılarak öldürülmüştü. Yapılan araştırmalarla, öldürülenlerin çoğunun yaşlı, kadın ve çocuk olduğu ortaya çıkmıştı.

Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim’le helalleştik

Bilindiği gibi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçtiğimiz aylarda “Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim’le helalleştik” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı.

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