Dernek binasına kumar baskını

Bartın’da bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan şahıslara hem kumar oynamaktan, hem de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza kesildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. Bartın Sulh Ceza hakimliğinin arama kararıyla yapılan baskında, dernek içerisinde 7 şahıs kumar oynadıkları sırada yakalandı. Baskında ayrıca 20 adet poker kağıdı, 6 adet iskambil kağıdı, 5 okey takımı, 99 adet değişik renklerde oyunda kullanılan pullar ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında dernek içerisinde bulunan 7 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi, Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi ve 32. maddesi gereğince idari işlem uygulandı. Dernek Başkanı hakkında ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.