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Kadın - Aile Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor
Kadın - Aile

Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-19 22:51:00 - 2023-09-19 23:29:30
Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor

Cildiniz eskisi gibi gergin değil mi? Cildimi nasıl gençleştirebilirim diye merak mı ediyorsunuz? İnanın bunu dermatologlar bedava söylemezler!!!

Evet yıllar sadece bir kenardan akıp geçmiyor, her geçen gün, her tecrübe bize bir şeyler ekliyor, bizden bir şeyler alıp götürüyor. Siz de estetik ameliyatlara, günlük estetik uygulamalara prim vermiyor ama yine de cildinizin eskisi gibi olmasını istiyorsanız okumaya devam edin.

Dermatologların cilt problemleri konusunda bilgileri tartışılmaz ama onlar da mesleklerini yapabilmek için müşterilere ihtiyaç duyuyorlar yani size. Bu sebeple bazı problemler çok basit çözümlerle giderilmesi mümkünken işi çok karışıkmış gibi gösterebiliyorlar.

Her birimizde genlerimizden gelen farlılıklara dayalı olarak yaşlanma farklı hızda ve çeşitte oluşuyor. Eğer sizin de cildiniz eskisi kadar gergin değilse, işte size dermatologların ancak vizit ücreti karşılığı önerdiği o basit bakım maskesi.

Gençlik Maskeniz İçin İhtiyacınız olanlar;

1 Yumurta akı
1 Tatlı kaşığı hindistancevizi yağı
Yarım limon suyu

Yumurtayı sarısından ayırın ve beyaz bir köpük olacak şekilde çatalla (tuz eklemeden) çırpın.
Ardından oda ısısında akışkan şekildeki hindistancevizi yağından 1 tatlı kaşığı ekleyin ve karıştırın.
Artık yarım limonun suyunu da ekleyip son bir kez karıştırabilirsiniz.
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Gençlik maskenizi nasıl uygulayacaksınız?

Temizlenmiş cildinize göz kapaklarınızı da dahil ederek uygulayabilirsiniz.
15 dakika bekledikten sonra sadece suyla temizlemeniz yeterli.

İlk uygulamada bile sonuçtan çok memnun kalacaksınız, her hafta tekrarladığınızda ise kalıcı memnuniyet garanti.

Not: Hazırladığınız bu karışımı dolapta tutmak kaydıyla 24 saat sonra da kullanabilirsiniz. Dolaptan çıkardığınızda hindistan cevizi yağı donmuş olacaktır ama avucunuza aldığınızda ne kadar kolay eridiğine şaşıracaksınız.

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