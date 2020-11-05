DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyon 736 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 235 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 855 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 805 bine, Hindistan'da 8 milyon 378 bine, Brezilya'da 5 milyon 590 bine ve Rusya'da 1 milyon 712 bine yükseldi.

Fransa'da hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzattı.



İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çalışamayacak durumunda olanlara yapılan maaş desteğinin martın sonuna kadar uzatılacağını bildirdi



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgında yayılmayı önlemek için bölgesel düzeyde farklı tedbirler uygulanacak bir strateji izleyeceklerini açıkladı. Conte, yeni tedbirlerin 6 Kasım Cuma'dan itibaren devreye gireceğini ve 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.



Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), salgın nedeniyle yılın 9 ayında 233 milyon avro zarar ettiğini açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın nedeniyle artarak 2 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Polonya'da vaka sayılarındaki günlük yüksek artışlar nedeniyle daha sert önlemlerin uygulanması kararlaştırıldı.



Yunanistan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, genel karantinanın bu cumartesi 06.00'da başlayacağını belirtti.

Çin yönetimi, virüsle mücadele kapsamında yurt dışı kaynaklı vakaları önlemek için İngiltere, Belçika ve Filipinler vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.

Sri Lanka yönetimi, salgının yayılmasını kontrol altına almak için getirilen sokağa çıkma yasağını kaldırdı.



Kamboçya'da Başbakan Hun Sen ve 3 Bakan, dün ülkeyi ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, hem Kovid-19'u hem de mevsimsel gribi tek bir numuneden aldığı örnekle tespit edebilen bir testi onayladığını bildirdi.

Malezya'da salgın nedeniyle parlamento oturumlarında, milletvekili katılımı ve süre kısıtlaması uygulaması getirildi.

Fas'ta salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.



Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), salgın nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu.



Cezayir'de Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı liderlerinden Lahdar Burika (87), Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısı 5 bini aşarken, Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda yeni önlemler alındı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, bir ortaokulda 68 öğrenci ve 5 öğretmende Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.





